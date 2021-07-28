СЕМЕЙ. 27 ИЮЛЯ - Жители пригорода Семея перекрыли трассу из-за отсутствия света в домах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жители окраины Семея вчера переполошили местных чиновников и полицию. Люди пытались перекрыть дорогу и требовали встречи с акимом города. Поводом стала авария на линии электропередачи и отсутствие света в домах вторые сутки. В городе стоит сорокаградусная жара, и продукты в неработающих холодильниках начали портиться, сообщает телеканал КТК

Жители устроили скандал, и, чтобы на них обратили внимание, они решили перекрыть местную трассу. На шум съехались полицейские и замакима. И пока чиновник выяснял причину блэкаута, стражи порядка уговаривали людей не мешать движению транспорта.

Чиновники выяснили, что произошел порыв на линии и его вот-вот починят. Оказалось, что поселок считается новым и на баланс местные линии электропередачи еще никто не принял. Но раз люди так просят, власти решили: отказать не имеют права.

Несколько раз разговаривал с областным их руководством. Бригада сейчас выехала, команду они получили. Они не обязаны обслуживать, потому что у них договора нет. Этот договор в августе будет. Бригада выехала сейчас. Они будут здесь находиться, будут устранять. Ну, я вам говорю. Сейчас идет кабельное повреждение", - сказал заместитель акима города Семея Димитрий Гариков.

Люди чиновнику поверили, но на всякий случай предупредили, что, если свет снова отключат, свою акцию они повторят.

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