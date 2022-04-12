В Нур-Султане перекрыли северную объездную дорогу

НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди, в южной половине сильные дожди, с грозами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лишь на юго-западе, севере, востоке страны под влиянием поля высокого давления ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге - шквал, на северо-западе - туман, на юго-западе республики - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Алматинской области днем на востоке, в горных и предгорных районах ожидается гроза, на юге, востоке усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

На западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Акмолинской области на юго-западе ожидается гроза, усиление ветра до 15-20, на севере, востоке порывы 23-28 метров в секунду.

В Карагандинской области на западе, юге области ожидаются гроза, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В центре, на юге Кызылординской области ночью и утром ожидается гроза, шквал, в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области ночью на юго-западе, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Днем на западе Атырауской области, на западе, востоке, юге Мангистауской областей ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге, в центре Актюбинская области - туман.

На юге в Костанайская области ожидается гроза, на юге, востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

На юго-западе, юге Восточно-Казахстанской области, днем в центре Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане ожидается переменная облачность, +14 - +16 градусов, скорость ветра 9-14, временами 15-20, порывы 23 метра в секунду.

В Алматы - ожидается гроза, +22 - +24 градуса, скорость ветра 2-7 метров в секунду, при грозе - 13 метров в секунду.