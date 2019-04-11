В Западном Казахстане у браконьеров изъяли 10 сайгачьих рогов

Уральск. 10 апреля. Kazakhstan Today - В Казталовском районе Западно-Казахстанской области в салоне автомобиля, где находились местный житель и инспектор РГКП "Охотзоопром", полицейские обнаружили 10 сайгачьих рогов, передает Kazakhstan Today.

"10 апреля 2019 года, около 07.10, в ходе рейдовых мероприятии в рамках ОПМ "Сайгак", мобильной группой в составе участкового инспектора полиции ОП Казталовского района и инспектора РГКП "Охотзоопром", возле зимовки Калабай Бирликского сельского округа Казталовского района ЗКО, была остановлена автомашина "Нива-Шевроле" при осмотре которой были обнаружены 10 штук сайгачьих рогов, 1 нож, пила, 2 оружия и патроны 12-го калибра. В салоне автомашины находился житель Казталовского района и инспектор РГКП "Охотзоопром", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

По данному факту ОП Казталовского района начато досудебное расследование по статье 337 УК (Незаконная охота) и по статье 339 УК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

Напомним, что на территории Западно-Казахстанской области в период с 1 по 30 апреля проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Сайгак", направленное на выявление, предупреждение и пресечение фактов охоты на сайгаков, а также оборотом их рогов.

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