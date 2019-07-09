10 человек задержаны за провокации и распространение ложной информации в Арыси

Туркестан. 8 июля. Kazakhstan Today - 10 человек задержаны за провокации и распространение ложной информации, касающейся Арыси, передает Kazakhstan Today.

Руководитель Туркестанского областного департамента полиции Кайрат Далбеков сообщил о задержании 10 человек по фактам провокации, распространения ложной информации и выхода на незаконный митинг. С ними проведена разъяснительная работа. Возбуждено 4 уголовных дела", - сообщили в пресс-службе акима региона сегодня по итогам селекторного совещания аппарата акима области.

По информации пресс-службы, в ходе совещания глава региона Умирзак Шукеев призвал госорганы к открытости.

Конечно, за короткий срок восстановить город нелегко. При поддержке государства проводится большая работа. Но все еще есть люди, которые хотят спровоцировать жителей . Работать с ними персонально. Ответственным руководителям сфер, особенно военным и другим уполномоченным органам, давать информации открыто и вовремя. Только тогда пойдут дела. Некоторые до сих пор не пришли в себя от страха. Нужно оставить страх и приступить к делам", - сказал Шукеев.

В свою очередь, первый заместитель руководителя генерального штаба Минобороны РК Р. Шпекбаев проинформировал, что 42 группы военных специалистов прочесали 10-километровое пространство вокруг Арыси и очистили территорию от боеприпасов.

Саперы, помимо Арыси, прочесали и аулы Акдала, Дермене. Наши специалисты наблюдают за всей территорией. В настоящее время боеприпасы из складов транспортируются. Уничтожение боеприпасов будет производиться в специальном полигоне в 60 километрах от Арыси. Поэтому иногда между 9 и 18 часами могут быть слышны звуки одного-двух взрывов. Но жителям хочу сказать, что все под контролем и созданы меры безопасности. Для опасения нет основы", - заявил Шпекбаев.

Как сообщалось ранее, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов. Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы и гражданский. Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил восстановить все поврежденные объекты Арыси до 1 августа. Жители Казахстана собрали для пострадавших тонны гуманитарной помощи и перевели 1,6 млрд тенге в специальный фонд . Воинскую часть было решено передислоцировать из Арыси

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