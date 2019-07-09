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10 человек задержаны за провокации и распространение ложной информации в Арыси

08.07.2019, 17:29 8776
Туркестан. 8 июля. Kazakhstan Today - 10 человек задержаны за провокации и распространение ложной информации, касающейся Арыси, передает Kazakhstan Today.
 

Руководитель Туркестанского областного департамента полиции Кайрат Далбеков сообщил о задержании 10 человек по фактам провокации, распространения ложной информации и выхода на незаконный митинг. С ними проведена разъяснительная работа. Возбуждено 4 уголовных дела", - сообщили в пресс-службе акима региона сегодня по итогам селекторного совещания аппарата акима области.

 
По информации пресс-службы, в ходе совещания глава региона Умирзак Шукеев призвал госорганы к открытости. 
 

Конечно, за короткий срок восстановить город нелегко. При поддержке государства проводится большая работа. Но все еще есть люди, которые хотят спровоцировать жителей. Работать с ними персонально. Ответственным руководителям сфер, особенно военным и другим уполномоченным органам, давать информации открыто и вовремя. Только тогда пойдут дела. Некоторые до сих пор не пришли в себя от страха. Нужно оставить страх и приступить к делам", - сказал Шукеев. 

 
Он также напомнил, что каждому зарегистрированному в Арыси гражданину будет выплачено по 100 тыс. тенге, а дома отремонтированы
 
В свою очередь, первый заместитель руководителя генерального штаба Минобороны РК Р. Шпекбаев проинформировал, что 42 группы военных специалистов прочесали 10-километровое пространство вокруг Арыси и очистили территорию от боеприпасов.
 

Саперы, помимо Арыси, прочесали и аулы Акдала, Дермене. Наши специалисты наблюдают за всей территорией. В настоящее время боеприпасы из складов транспортируются. Уничтожение боеприпасов будет производиться в специальном полигоне в 60 километрах от Арыси. Поэтому иногда между 9 и 18 часами могут быть слышны звуки одного-двух взрывов. Но жителям хочу сказать, что все под контролем и созданы меры безопасности. Для опасения нет основы", - заявил Шпекбаев.

 
Как сообщалось ранее, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов. Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы и гражданский. Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил восстановить все поврежденные объекты Арыси до 1 августа. Жители Казахстана собрали для пострадавших тонны гуманитарной помощи и перевели 1,6 млрд тенге в специальный фонд. Воинскую часть было решено передислоцировать из Арыси.
 

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