На жителя Алматы незаконно оформили 11 автомашин

Фото: Незаконно оформленные на Жандоса Жангозина марки автомобилей

АЛМАТЫ. 29 НОЯБРЯ - В спецЦОНе Алматинской области проводят внутреннее расследование о незаконном оформлении 11 автомашин на алматинца Жандоса Жангозина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы подтверждаем факт обращения от имени данного гражданина в Карасайский спецЦОН по доверенности. На данный момент нами установлены лица, причастные к этому делу. После проведения внутреннего расследования мы передадим дело в правоохранительные органы", - сообщили в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан".

Как пояснили в ведомстве, сокрытие изображения на фотофиксации на момент обслуживания в спецЦОНе указывает на сомнительность данной сделки.

В госкорпорации также отметили, что уже сейчас для предотвращения подобных ситуаций в будущем ужесточены требования по фотофиксации во время обслуживания клиентов, вплоть до увольнения сотрудников.

В перспективе рассматриваем внедрение системы биометрии для точной идентификации обратившегося клиента", - сообщили в госкорпорации.

Ранее в СМИ сообщалось, что 22-летний житель Алматы Жандос Жангозин случайно узнал о том, что является владельцем 11 автомобилей, которые уже переоформлены на других людей. А на Жангозине остался полумиллионный налоговый долг, в связи с чем его банковские счета были заблокированы, а ему запретили выезд из страны.

Во всех 11 случаях оформления машин фотографии специально были замылены и не подлежат распознаванию, сказал Жангозин.



