С 12 декабря во всех кинотеатрах начнется показ художественного фильма "ЕРКІН"

Алматы. 5 декабря. Kazakhstan Today - С 12 декабря 2019 года во всех кинотеатрах Казахстана начнется показ художественного фильма "ЕРКІН" / "СВОБОДНЫЙ", передает Kazakhstan Today.

Созданный совместно с "Libertus Film" и киностудией "Казахфильм" при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и акимата Алматы, фильм повествует о том, как не терять человечность при отсутствии выбора.

Фильм "ЕРКІН" / "СВОБОДНЫЙ" описывает жизнь, с которой сталкиваются незаконные иммигранты - "муверы" в Лос-Анджелесе - бедность и кража, дружба и предательства.

Эл, 28 лет, иммигрант, скрывающийся от американских властей в Лос-Анджелесе. Парень, оставшийся без крова, вынужден проживать в машине, взятой в долг у 55-летнего Юрия, незаконно занимающегося перевозками грузов. Эл, работающий грузчиком - "мувером", совместно с другом Артуром, 30-летним племянником Юрия, занимается изготовлением дубликатов ключей и ограблением бывших клиентов. Однажды они принимают решение ограбить 66-летнего Амбассадора. Согласно обычному плану, Эл начинает исследовать "старика". Но однажды, во время рыбалки, на глазах у Амбассадора Эл спасает 25-летнюю тонущую девушку Саммер. Увидев в нем смелость и вежливость, Амбассадор начинает доверять Элу. Эл отказывается от мысли ограбления старика, что, в свою очередь, не нравится Артуру... Эл хочет переубедить Артура, но ситуация заходит слишком далеко...

В главных ролях снялись Елжас Рахим, Мантас Валантиус, Алим Кулиев, Хэл Дион, Аннакейт Чапелл. Продолжительность криминальной драмы составляет 1 час 17 минут.

Режиссеры: Михар Сажле, Антонио Чавес. Продюсеры: Нурлан Рахимбеков, Мариэтта Волынска. Сценарий: Михар Сажле, Эрик Кьенаш. Оператор-постановщик: Эрик Кьенаш. Художник-постановщик: Ранхилд Бийорге. Композитор: Никита Карев. Монтаж: Михар Сажле.

Призы и номинации: Eurasia IFF (Kazakhstan) 2015 - "work in progress" winner; Eurasia IFF (Kazakhstan) 2018 - "Shakenov Stars"; Baltic event (Estonia) 2015 - "work in progress" nomination; Madrid IFF (Spain) 2018 - "new talented filmmaker" winner; Madrid IFF (Spain) 2018 - "best cinematography" nomination; Hollywood Silver Screen Prize (USA) 2018 - nomination from Kazakhstan; Nice Film Market 2019 - 8-11 May 2019; IFS La Film fest May 15-24, 2019.

При поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и акимата Алматы специальный показ художественного фильма пройдет в Алматы 9 декабря в кинотеатре "IMAX Esentai" в торговом центре "Esentai Mall", а в Нур-Султане 11 декабря в торговом центре "Сары-Арка", 3 этаж, кинотеатр "IMAX Saryarka". Регистрация в 19.0, начало в 20.00.

