Две иностранные компании вывели из РК 20,8 млрд тенге, выделенных на строительство дорог

Установлены коррупционные риски при освоении средств правительственных займов. Алгоритм следующий: в ходе тендера определяется иностранный подрядчик, предоставивший аномально высокую скидку на цену работ. Например, ОАО "СПИК АККОРД" предоставили скидку в 38%, что уже указывало на серьезные риски выполнения работ", - сообщили в Антикоре.
По информации ведомства, после заключения договора подрядчику перечисляется аванс по банковской гарантии, выданной неблагонадежным банком, который, например, находится в офшорной зоне.
В последующем размер аванса увеличивается при отсутствии нормативных условий. Подрядчик не выполняет условия договора, и с ним расторгается договор. Далее подрядчик выезжает на родину, а комитет инициирует арбитражное разбирательство", - сообщили в ведомстве.
В ходе анализа Антикора выявлены две такие иностранные компании, которые причинили ущерб государству в размере 20,8 млрд тенге.