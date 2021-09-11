Более 3000 юных талдыкорганцев проявили желание заниматься водными видами спорта

Фото: акимат Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. 10 СЕНТЯБРЯ - В своем ежегодном послании народу Казахстана "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны" президент страны Касым-Жомарт Токаев не обошел вопросы развития спорта. Сегодня об этом и многом другом в ходе пресс-конференции подробно говорил руководитель управления физической культуры и спорта Нурбакыт Тенизбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, во второй главе послания президента было дано поручение о развитии спорта. В частности, говорилось о необходимости создания условий для работы и занятий спортом детей, развития спортивной инфраструктуры в регионах. В целом по итогам Олимпиады в Токио главой государства были даны конкретные поручения по развитию спорта.

Аким Алматинской области Амандык Баталов уделяет особое внимание развитию физической культуры и спорта и оказывает огромную поддержку для профессиональной подготовки спортсменов.

Для развития массового спорта в 2021 году в регионе из бюджета было выделено 21,5 млрд тенге. В области функционируют 3718 спортивных сооружений, что по сравнению с 2019 годом увеличилось на 131 единицу. Также с 2015 по 2021 годы введено в эксплуатацию 13 ФОКов (физкультурно-оздоровительных комплексов). Ведутся строительно-монтажные работы по 4 ФОКам. До конца текущего года планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию 1 ФОК в селе Жансугурова Аксуского района", - рассказал Нурбакыт Тенизбаев.

По его словам, поток желающих заниматься плаванием в новом крытом плавательном бассейне олимпийского стандарта увеличивается с каждым днем. Уже сегодня более 3000 юных талдыкорганцев записались на плавание, пока обучение начали порядка тысячи детей.

К слову, в Алматинской области насчитывается 54 спортивных учреждения, в 45 спортивных школах районов и городов области по 72 видам спорта занимаются 42 500 спортсмена. Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в области составляет 667 тысяч человек, это 32% населения области.

С начала 2021 года подготовлено 12 мастеров спорта международного класса, 101 мастера спорта, 353 кандидата в мастера спорта и 149 спортсменов первого разряда. С начала года спортсмены области завоевали на республиканских и международных соревнованиях 2155 медалей (697 золотых, 640 серебряных и 818 бронзовых). На ХХХІІ летние Олимпийские игры 2021 года в Токио (Япония) спортсменами Алматинской области было завоевано 11 лицензий: Из них бронзовыми призерами Олимпиады по тяжелой атлетике стали Зульфия Чиншанло и Игорь Сон. А также спортсмены области приняли участие в чемпионатах Азии и мира и завоевали 3 лицензии для участия на Паралимпийских играх 24 августа - 5 сентября 2021 года в Токио", - добавил Тенизбаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства