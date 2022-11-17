Свыше 300 электроавтобусов поставят в Астану в 2023 году

Фото: Акимат Астаны
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в 2023 году на линию выйдут свыше 300 электроавтобусов, которые позволят значительно обновить автопарк, ввести новые маршруты, сократить интервал ожидания автобусов на остановках, сообщает пресс-служба акимата столицы.
ТОО "City Transportation Systems" на данный момент ведется работа с тремя инвесторами по обновлению и пополнению автобусного парка более 300 электроавтобусами. За счет частных инвестиций в городе также построен автобусный парк", - проинформировали в акимате Астаны.
Ранее в Астане на линию было выпущено 115 электроавтобусов. В зимний период текущего года планируется выпустить на линию еще 50 электроавтобусов. Преимущества электроавтобусов в их экологичности: отсутствие вредных выбросов в атмосферу, экономность при их эксплуатации.
Кроме того, по данным пресс-службы, с начала текущего года проведена работа по оптимизации 27 схем маршрутов общественного транспорта, запущены новые маршруты, внедрены новые участки Bus lane, добавлены 15 остановочных пунктов.
За последние годы также установлено 70 теплых остановок, еще по 20 теплым остановкам ведутся работы по подключению к инженерным сетям", - добавили в акимате.
Стоит отметить, что в Алматы, несмотря специфику города, электроавтобусы не закупают.
Ранее основными экологическими проблемами города Алматы названы загрязнение воздуха, утилизация твердых бытовых отходов, проблемы озеленения и непродуманная застройка.
Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, что основными источниками загрязнения воздуха являются выбросы автотранспорта, теплоэнергетические комплексы (ТЭЦ-2,3), негазифицированные дома и дачи Алматы и Алматинской агломерации, производственные предприятия.
По словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.