Свыше 300 электроавтобусов поставят в Астану в 2023 году

Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента, Кызылординской, Жамбылской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Мангистауской, Павлодарской и Жетысуской областей.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 17 ноября на севере Кызылординской области ожидается туман.

17 ноября на севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

17 ноября на юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юго-западе области туман. Ветер западный, ночью и утром на юге, востоке области 15-20 метров в секунду.

17 ноября на западе Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. На севере области гололед. Ветер юго-восточный, ночью на западе, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.

17 ноября на западе, востоке и в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед, в центре области ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Алматы 17 ноября ночью ожидаются туман, гололед.

17 ноября на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, ночью на горных перевалах 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте 17 ноября ночью и утром временами ожидается туман.

17 ноября на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед. Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

17 ноября на севере, западе Абайской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер западный, юго-западный, на западе, юге области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

17 ноября в Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, на западе области 15-20 метров в секунду.

17 ноября на севере, востоке Павлодарской области сохраняется низовая метель. Ветер западный, ночью на большей части, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду.

17 ноября на юге, востоке, в центре и горных районах Жетысуской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду, временами порывы 23-28 метров в секунду.