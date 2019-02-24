В Карагандинской области у полицейского изъяли 30 туш сайги

Караганда. 9 февраля. Kazakhstan Today - У участкового в Карагандинской области нашли 30 туш и пар рогов сайги, передает Kazakhstan Today.

В ходе круглого стола по проблемам браконьерства в присутствии общественников и представителей МВД, прокуратуры и Министерства сельского хозяйства специалисты в очередной раз подняли проблемы тесной связи полицейских и браконьеров, сообщает корреспондент "Хабар 24" .

Кроме того, участники мероприятия рассказали про акцию по публичному уничтожению спиленных рогов сайги. Однако в единственной поддержавшей эту акцию Западно-Казахстанской области организаторов ждал сюрприз. "Создали комиссию и подсчитали 411 рогов, которые собрали по нескольким уголовным делам. И вот 15 октября прошлого года мы провели первую такую публичную ликвидацию рогов, но, к сожалению, до начала 2 часов узнали, что там не 411 рогов, а 148. Куда делись 268 рогов не мог ответить никто – ни полиция, ни другие органы", - сообщил координатор проекта по сохранению сайгака Ренат Есказыулы.

Защитники природы рассказывают, что за последнее время было закрыто 19 сайтов по покупке рогов сайги. А на самых популярных стоит блокировка по ключевым словам.

Однако это не все меры, которые принимают сегодня, чтобы предотвратить истребление редкого вида животных.

"Были подготовлены 16 поисковых собак, которые на сегодняшний день обучены на запах рогов сайги и черепах. Эти собаки уже внедрены в таможенной службе и пограничной службе и ведут свою работу именно с целью выявления случаев нелегальной торговли рогами сайги и других животных", - проинформировала исполнительный директор казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Вера Воронова.

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