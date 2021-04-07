В Алматы появятся 36 новых участковых пунктов полиции

АЛМАТЫ. 6 АПРЕЛЯ - Полиция Алматы при поддержке акимата города разработала трехлетний комплексный план по улучшению работы участковых инспекторов полиции, включающий в себе выделение помещений для 36 опорных пунктов полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В своем послании глава государства отметил необходимость проведения реформ и организацию работы по принципу "Полиция в шаговой доступности", где основная роль отведена участковому полицейскому, который должен стать ближе к жителям своего участка, быть узнаваемым, доступным, авторитетом для граждан и защищать их права. В целях реализации данного принципа, нами определено 36 мест, где отсутствуют помещения под участковые пункты полиции", - проинформировал начальник департамента полиции Канат Таймерденов.

При этом он отметил, что с учетом интенсивной застройки и присоединения ряда населенных пунктов Алматинской области город остро нуждается в открытии новых пунктов. Это благоприятно отразится на взаимодействии полиции с населением в вопросах обеспечения их безопасности, пишет Polisia.kz

Глава полиции мегаполиса также сообщил, что реализация комплексного плана будет осуществляться в три этапа и рассчитана на 2021, 2022 и 2023 годы. Всего планируется приобрести 36 объектов недвижимости, 19 из них под участковые пункты полиции в строящихся новых жилых комплексах и еще 17 - в частном секторе.

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