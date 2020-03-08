Педагог из Акмолинской области 50 лет посвятила учительскому труду

Кокшетау. 7 марта. Kazakhstan Today - Известный казахстанский педагог Ольга Мурзагельдинова 50 лет посвятила учительскому труду, передает Kazakhstan Today.

В своей статье "Абай и Казахстан в ХХI веке" глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил ключевую роль учителя в воспитании подрастающего поколения. В этом контексте принятый закон "О статусе педагога" еще раз подтверждает приверженность государственного аппарата и общества в целом к признанию особого социального статуса преподавателя.

Акмолинская область всегда была богата на учителей по призванию, тех, кто посвятил всю свою жизнь нелегкому труду обучать детей.





Одним из таких ярких представителей когорты профессионалов своего дела, тех, кто пришел в сферу образования по зову своего сердца является Ольга Мурзагельдинова - известный казахстанский педагог-новатор, автор собственных учебных пособий по казахскому языку, учитель с 50-летним стажем, ветеран педагогического труда, кавалер ордена "Курмет", Почетный работник образования Республики Казахстан", - рассказали в управлении внутренней политики региона.

Ольга Мурзагельдинова посвятила всю свою жизнь учительскому труду. За пятьдесят лет работы с детьми она внесла неоценимый вклад в изучение казахского языка людьми некоренной национальности. Ольга Иосифовна, овладев в совершенстве казахским языком, всю жизнь посвятила тому, чтобы учить других. Стала автором множества учебных и методических пособий, в 2000 году была делегатом II съезда работников образования и науки РК, который проходил в Алматы. Ее имя внесено в энциклопедию "Славные сыны и дочери Казахстана".

Я начала преподавать немецкий в Жамбылской восьмилетней школе Келлеровского района, потом русский язык и литературу, а казахский язык преподавала с 1975 года. В общей сложности 50 лет проработала учителем, из них 40 лет обучала казахскому языку. Причем учила детей не только самому языку, но и обычаям, традициям народа, устраивала открытые уроки и соревнования на знание традиций", - делится педагог.

Сейчас ей проще и думать, и говорить по-казахски. В свое время, признается женщина, она выписывала по 47 изданий, большинство из которых были на казахском.

Ольга Иосифовна преподавала у нас с пятого класса. Она очень хорошая учительница. Дает качественные знания. Она преподает на русском, казахском и немецком языках. Вела и кукольный театр. Разносторонняя личность. Очень интересно ведет уроки. Мы уважаем и любим ее. Желаем ей здоровья. От всей души поздравляем с юбилеем", - рассказали ее ученики.

К слову, в Акмолинской области в организациях образования работают более 25 тысяч педагогических работников, из них более 81% составляют женщины. Из них 70 - обладательницы нагрудных знаков "Ыбрай Алтынсарин", "Почетный работник образования" и "За заслуги в развитии науки".

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