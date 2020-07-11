В Актюбинской области 5 медиков скончались от пневмонии

Актобе. 10 июля. Kazakhstan Today - Медсестра и четыре медицинских работника скончались от пневмонии в Актюбинской области. Об этом сообщил аким региона Ондасын Оразалин, передает Kazakhstan Today.

По Актюбинской области, к сожалению, у нас одна медсестра скончалась и четыре медработника разного уровня, это и управленческий персонал. Скончались от пневмонии", - цитирует Оразалина портал "Диапазон" .

Он отметил, что компенсация семьям погибших будет выплачиваться позже.

Вопрос выплаты компенсации по смерти от коронавирусной инфекции будет решаться после вынесения заключения комиссии", - пояснил он.

В случае заболевания коронавирусной инфекцией медработника единовременные социальные выплаты из Госфонда социального страхования составят 2 миллиона тенге, в случае смерти - 10 миллионов тенге.

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