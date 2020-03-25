В Казахстане подтверждено 64 случая заражения СOVID-19

Нур-Султан. 24 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 08.10 24 марта 2020 года в Казахстане зарегистрировано 64 случая заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

По данным Минздрава РК, два новых случая зарегистрированы в Нур-Султане.

Таким образом, на сегодняшний день в стране подтверждено 64 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 34 случая, в Алматы - 26 случаев, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай.





Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 350 тысяч, скончалось более 14 тысяч.









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