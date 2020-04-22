Талдыкорган. 20 апреля. Kazakhstan Today - В Алматинской области зарегистрировано 6 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в Оперативном штабе Госкомиссии, передает Kazakhstan Today.

1 случай выявлен в Илийском районе. Заболевший 1965 г.р. является супругом ранее выявленной заболевшей 1967 г.р. Контактные - члены семьи находятся в карантинном отделении Илийской ЦРБ. Из них у двоих детей результат на КВИ отрицательный, у троих - в работе", - рассказали в штабе.

По информации штаба, "в с.Шелек Енбекшиказахского района выявлено 5 заболевших. Из них 4 являются родственниками ранее выявленного заболевшего 2006 г.р. Все заболевшие 1948, 1973, 1999, 2008 г.р. находились на домашнем карантине. Еще 1 пациент ранее поступил в провизор с признаками ОРВИ, вирусологический анализ на КВИ у него оказался положительным. Двое контактных членов семьи помещены на домашний карантинт, вирусологический анализ у обоих отрицательный".

Все 5 заболевших помещены в инфекционное отделение больницы Енбекшиказахского района.

Таким образом, количество заболевших коронавирусом в Алматинской области достигло 50 человек, из них выздоровело 9 человек.

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