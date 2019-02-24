На западе Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Алматы. 6 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, 7 февраля в Мангистауской области местами ожидается ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду, в Актау - 18 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%. Днем 7 февраля в Западно-Казахстанской области, в том числе в Уральске, местами ожидается метель, туман, гололед, ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%. 7 февраля в Актюбинской области днем местами ожидается низовая метель, ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 85-90%.

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