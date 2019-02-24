Председатель Актауского городского суда отстранен от должности

Актау. 11 февраля. Kazakhstan Today - Председатель актауского городского суда Малик Кенжалиев отстранен от должности в связи с совершением проступка, противоречащего судейской этике, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда, дисциплинарной комиссией судебного жюри 7 февраля 2019 года было решено отстранить Малика Кенжалиева от должности председателя городского суда с прекращением полномочий судьи, пишет Lada.kz

Комиссией было установлено, что при постройке коттеджа на берегу Каспийского моря Малик Кенжалиев нанял рабочую бригаду (граждан Узбекистана), договорившись выплатить им за выполненную работу 3,6 млн тенге. Председатель суда, оплатив половину суммы, остался должен рабочим 1,8 млн тенге, при этом не возвращая деньги на протяжении двух лет.

Бригадир неоднократно обращался к Малику Кенжалиеву по телефону и через смс-сообщения с просьбой вернуть оставшуюся сумму, но, как сообщает пресс-служба областного суда, бывший председатель уклонялся от возврата денег, выражаясь при этом нецензурной бранью и угрожая посадить бригадира в тюрьму.

Согласно статье 1 Кодекса судейской этики, судья должен быть верным своей присяге, неукоснительно соблюдать нормы этики. Судья должен избегать любых действий, которые могут привести к умалению авторитета судебной власти и причинить ущерб репутации судьи", - отметили в пресс-службе областного суда.

Распоряжением председателя Мангистауского областного суда временно исполняет обязанности председателя Актауского городского суда Гульмаржан Адилсултани.

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