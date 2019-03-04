Датчики угарного газа спасли жизнь семье в Астане

Астана. 3 сентября. Kazakhstan Today - Датчики угарного газа спасли жизнь семье, проживающей в столичном жилом массиве Коктал-2, передает Kazakhstan Today.

Информация в службу 112 поступила от станции скорой днем 1 марта. По словам медиков, из ЖМ Коктал-2 поступило сообщение о признаках отравления угарным газом, сообщили в пресс-службе ДЧС Астаны.

По информации ведомства, местная жительница сообщила пожарным о том, что в 02.00 сработал датчик угарного газа, весь дом был охвачен дымом. Проснувшись, мать с тремя детьми проветрили помещение и легли спать. Утром мать отправила двоих детей в школу, оставшись дома с 10-летним ребенком, у которого были тошнота и головокружение. Приблизительно к 12.00 сотрудники скорой помощи доставили мать с ребенком в детскую больницу для осмотра.

Осмотрев ребенка, медики сообщили, что в госпитализации ребенок не нуждается. После мама обратилась в городскую больницу, чтобы проверить и свое здоровье, где ее также отпустили домой. Состояние матери и ребенка врачи оценили как удовлетворительное.

По информации ДЧС, датчики угарного газа в данном доме были установлены в феврале сотрудниками управления по ЧС района Сарыарка совместно с акиматом района в ходе проведения рейда в частном жилом секторе.

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