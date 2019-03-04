Туркестан. 3 марта. Kazakhstan Today - Семь снежных барсов обитают в горах Туркестанской области. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель руководителя областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Бакытжан Кырыкбай, передает Kazakhstan Today.

Согласно официальным данным, в настоящее время в Туркестанской области обитают 7 снежных барсов, 604 архаров, 155 бухарских оленей, 2658 горных козлов. В целях увеличения животного мира в области функционирует специальный питомник на территории Байдибекского района, где на 1000 гектарах занимаются искусственным разведением дроф-красоток, сообщили по итогам пресс-конференции в пресс-службе акима Туркестанской области.

Кроме того, в июне 2018 года из ОАЭ было завезено 3995 голов дрофы-красотки. Из них 2495 голов были выпущены в природу, а 1500 голов дрофы-красотки в целях увеличения численности маточного поголовья были заселены в специальный питомник, расположенный в Байдибекском районе.

Также отмечается, что на 1 января 2019 года государственный лесной фонд Туркестанской области составил 3 млн 439 тыс. 139 гектаров. Всего в лесохозяйственных учреждениях области работы по воспроизводству лесов проведены на площади 7720,6 гектара. Из них 7000 гектаров засеяли семенами саксаула, а на 720,6 гектара высадили саженцы деревьев.

"Учитывая, что саксаул становится источником дохода, приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира от 1 июля 2017 года запрещена реализация продукции из древесины саксаула. На сегодня 12 правонарушителей привлечены к административной ответственности компетентными органами. Эта работа продолжается и в этом году", - сказал Кырыкбай.

Всего в 2018 году в результате проверок и природоохранных мероприятий выявлено 329 правонарушений. В том числе 223 в рыбном хозяйстве, 68 - в охотничьем хозяйстве, 38 - в лесном хозяйстве, заключили в пресс-службе.

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