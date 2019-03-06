Алматы. 5 марта. Kazakhstan Today - Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК проверяет видео, на котором запечатлен связанный снежный барс, передает Kazakhstan Today.

"Мы получили видеоматериал где поймали снежного барса. Сейчас мы определяем, когда и где был снят этот видеоматериал. Просим всех дождаться от нас официального ответа. Если вы знаете, где и когда было снято, просим сообщить нам", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет.

На видео запечатлено, как группа людей удерживает барса, прижав палкой к земле и обмотав веревками.

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