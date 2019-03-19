Сильный ветер ожидается в Кызылординской, Туркестанской областях и Шымкенте

Астана. 18 марта. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской, Туркестанской областях и Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

19-21 марта в Кызылординской области местами сохраняются туман, ветер северо-восточный, восточный до 15-20, 19 марта - порывы до 25 метров в секунду", - говорится в штормовом предупреждении "Казгидромета".

Также, по информации синоптиков, утром и днем 19 марта в Туркестанской области местами ожидаются гроза, местами ветер юго-западный до 15-20, порывы до 25 метров в секунду. В Туркестане утром и днем 19 марта ожидаются гроза и юго-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте утром и днем 19 марта ожидаются гроза, ветер юго-западный с порывами до 15-20 метров в секунду.

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