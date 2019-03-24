Герой Соцтруда Вера Сидорова положительно оценила переименование столицы Казахстана

Алматы. 23 марта. Kazakhstan Today - Бывший заместитель председателя Президиума Верховного Совета КазССР, Герой Социалистического Труда Вера Васильевна Сидорова поделилась воспоминаниями о встречах с Нурсултаном Назарбаевым и поддержала присвоение столице Казахстана нового названия, передает Kazakhstan Today.

Имя Нурсултана Абишевича Назарбаева знает не только народ Казахстана, но и во многих странах мира. Он строил себя на собственной силе и собственном даровании. Природа его щедро наградила. Нурсултан Назарбаев много видел, много знает и много достиг в своей деятельности. Его компетентность в делах экономики, помноженную на его энергию, трудолюбие позволили ему сделать многое в государстве, в том числе и в новой столице", - отметила герой соцтруда.

Она напомнила, что 24 апреля 1990 на сессии Верховного Совета Нурсултан Назарбаев был избран президентом РК. В декабре 1990 года уже на всенародных выборах за него проголосовало 99% избирателей.

Впервые я о нем услышала в 61-62-м году, когда Назарбаев работал горновым Карагандинского комбината и на тот момент был участником Республиканского слёта передовиков производства. Уже в те далекие времена люди тянулись к нему, хотели встать рядом и сфотографироваться и пожать ему руку. Я свидетель этих событий. Молодого, энергичного, инициативного человека заметили в Карагандинском обкоме и в ЦК Компартии Казахстана", - отметила Вера Васильевна.

По ее словам, она встречалась с Назарбаевым много раз - на полях и на фермах, в трудовых коллективах, на заседаниях бюро, сессиях Верховного Совета.

Часто он встречался с молодежью, ветеранами, и везде он очень внимательно относился к людям. Время летело очень быстро, шла перестройка. Старые кадры, к которым отношусь и я, готовились тогда к уходу. Нурсултан Абишевич, отправив нас на пенсию, поддерживал с нами связь. На праздники, а именно 8 Марта несколько лет подряд нас поздравляли. Я помню, нас знакомили с великолепными постройками новой столицы, тогда ещё и фундаменты некоторых строений закладывались", - вспоминает ветеран труда.

Однако ярче всего ей запомнились 60-е годы - годы освоения целины.

На тот момент я была депутатом краевого совета и часто летала в Акмолинск на заседания Крайкома совета. Помню, когда в 1962 году Хрущев на совещании по дальнейшему развитию Целинного края озвучил, что экономику Казахстана надо поднимать не только за счёт зернового хозяйства или животноводства, а за счёт отстрела перелетных птиц, которые пасутся осенью на наших полях, это было странно слушать. Я помню, с каким энтузиазмом мы слушали выступление всех наших товарищей", - добавила Вера Васильевна.

В 1961 году Акмолинск переименовали в Целиноград, а позже в Акмолу. Шли годы, Веру Васильевну избрали секретарем областного комитета Комсомола.

Помню, наши комсомольские работники говорили, "вот кто бы набрался смелости и построил центр-столицу нашего Казахстана в Акмоле". Но об этом помечтали и никто не думал, что на самом деле мечта осуществится. Несколько десятилетий спустя Нурсултан Абишевич Назарбаев в связи с Независимостью Казахстана решил построить столицу в Акмоле. Ему не все верили, многие сомневались, но он очень решительный, целеустремлённый, ему по плечу многие вопросы, которые не смог бы поднять другой руководитель", - подчеркнула Сидорова.

Она вспомнила и времена начала строительства Акмолы.

Помню, когда объявили строительство новой столицы, ко мне приехали телевизионщики и взяли интервью. Что же будет с Акмолой? Думаете, правильно ли решение президента о строительстве -спросили они. Конечно, я одобрила данную инициативу, потому что я настолько ему доверяю. Только Нурсултану Назарбаеву по силам размах строительства города - будущей столицы Акмолы. Помню, как все переезжали и плакали, расставаясь с Алма-Атой. А сейчас правильность этого решения всеми признана не только в республиках СНГ, но и всем миром", - сказала Вера Васильевна.

По ее словам, "сейчас в столице широкие проспекты, высотные здания, исключительно красивые и уникальные строения. Народ поверил, что Назарбаев не только мог построить современный город, но и наше независимое государство".

Сила Назарбаева - в его компетентности, любви к казахской земле, в его неординарной натуре. Поэтому столица должна носить его имя, так как столько силы и энергии в ее строительство было вложено Нурсултаном Назарбаевым, и никто не смог бы этого сделать. Я видела несколько переименований столицы: Акмолинск - Целиноград - Акмола - Астана и теперь Нур-Султан. Я поддерживаю новое название столицы. Пусть оно будет веками на нашей карте, чтобы никакие невзгоды, ветры, события не заменили это имя", - пожелала Герой Соцтруда.

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