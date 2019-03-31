Осадки прогнозируют синоптики на большей территории Казахстана в субботу

Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, на юге местами сильные. Местами сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на юге - гроза, возможен град, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, ночью Павлодарской области местами ожидается туман, гололед, в Северо-Казахстанской, днем Акмолинской области местами ветер 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Кызылординской, Мангистауской областях местами туман. В Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидается туман, гроза, ночью местами ветер 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области местами возможен град. В Алматинской области ожидается местами ветер 15-20 метров в секунду.

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