Гражданский Альянс Карагандинской области поддерживает решение о проведении внеочередных выборов в Казахстане

Караганда. 10 апреля. Kazakhstan Today - ОЮЛ "Ассоциация "Гражданский Альянс Карагандинской области" призвал все институты гражданского общества поддержать обращение президента Республики Казахстан о проведении внеочередных выборов в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

9 апреля 2019 года вся страна с волнением слушала обращение президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о проведении внеочередных выборов президента страны. Обсудив данное обращение члены ОЮЛ "Ассоциация "Гражданский Альянс Карагандинской области" полностью поддержали решение Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Считаем, что внеочередные выборы станут гарантом успешного транзита власти. Ведь в этот короткий период неопределенности многие процессы затормаживаются, это не дает работать в полную силу многим институтам гражданского сектора", - сказал член Координационного совета ОЮЛ "Ассоциация "Гражданский альянс Карагандинской области" С. Санаубаев.

Он выразил уверенность, что предстоящие выборы станут первым этапом в развитии дальнейшего тесного сотрудничества гражданского общества с государством, фундамент которого был успешно заложен Елбасы.

Проведение досрочных выборов не даст возможность для проявления какой-либо дестабилизации ситуации в стране. Это сохранит общественную стабильность, межнациональное согласие в стране - те базовые элементы, без которых невозможна полноценная работа всех систем общества. Несомненно, работа законно избранного главы государства на долгосрочный срок станет гарантией роста результативности работы неправительственного сектора, которое, как и всегда, было направлено на процветание благосостояния граждан страны. Во все времена народу нужна была ясность и определенность. И сейчас этого мы достигнем только путем проведения внеочередных выборов", - сказал Санаубаев.

Он напомнил, что на VIII Гражданском форуме было отмечено, что необходимы совершенно новые подходы к развитию гражданского общества, принято решение о разработке новой Концепции ее развития.

Успешная реализация намеченных целей возможна только после окончательного выбора казахстанцами главы государства, уверен представитель Гражданского альянса.

Мы всегда и в полной мере поддерживаем направление развития, заданное нам Елбасы, и уверены, что с вновь избранным президентом страны курс преобразований успешно продолжится. Избрание нового президента даст новый импульс дальнейшему развитию экономики страны. На этой основе будут более продуктивно решаться социальные вопросы общества. Мы за своевременное избрание законной, наделенной народом мандатом, сильной власти. Призываем все институты гражданского общества поддержать обращение президента Республики Казахстан о проведении внеочередных выборов в Казахстане", - сказал Санаубаев.

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