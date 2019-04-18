Алматы. 17 апреля. Kazakhstan Today - Казахстан и Китай завершили реконструкцию совместного водозаборного сооружения на реке Сумбе в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в пресс-службе МСХ РК, объект был реконструирован в рамках подписанного в 2017 году Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики.

"Сооружение является общей собственностью двух государств. Вопросы управления и эксплуатации сооружения регулируются отдельным международным договором. Финансирование гидроузла стороны осуществляли на паритетной основе. В дальнейшем управление гидротехническим сооружением будет осуществляться совместно, что позволяет использовать водные ресурсы реки Сумбе на равноправной основе, в равных долях 50 на 50", - уточнили в ведомстве.

Проект предусматривал поднятие на 30 сантиметров порога китайского водозаборного шлюза и основного водосбросного порога, восстановление выпуклой водоразделительной стенки, а также расширение казахстанского водозаборного шлюза до размеров китайского водозаборного шлюза.

Надо отметить, что с каждым годом сфера сотрудничества расширяется, охватывая всё больше вопросов, связанных с охраной и рациональным использованием трансграничных водных ресурсов. Сотрудничество между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой в сфере водных отношений осуществляется конструктивно и планомерно на основе двусторонних соглашений", - отметили в МСХ.

В настоящее время завершается совместные научно-изыскательские работы в бассейнах трансграничных рек, результаты которых послужат основанием для заключения межправительственного соглашения по вододелению, что обеспечит рациональное и равноправное использование водных ресурсов.

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