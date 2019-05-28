Фото: total.kz

Туркестан. 27 мая. Kazakhstan Today - В Туркестанской области полицейские нашли двух пропавших несовершеннолетних, передает Kazakhstan Today.

"В дежурную часть Тюлькубасского РОП местная жительница обратилась с заявлением о том, что без вести пропал ее несовершеннолетний сын, который вместе с одноклассником ушёл в школу сдать книги и домой не вернулся. Данный факт зарегистрировали в Тюлькубасском РОП", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции области.

По данным полиции, накануне ученики 8-го класса около 09.00 вышли в школу, где показались учителям и откуда ушли через полчаса, а затем на трассе Алматы - Термез - Ташкент их видели очевидцы, останавливающими автомашину в сторону города Шымкента.

Полицейские сразу же приступили к оперативным мероприятиям в целях розыска пропавших несовершеннолетних и установления их местонахождения. Во все подразделения департамента полиции Туркестанской области и ДП города Шымкента стражи порядка направили ориентировки. Создали специальную группу из числа сотрудников полиции, которые провели комплекс розыскных мероприятий. Кроме того, оперативники оповестили живущих в городе родственников подростков, которые также приняли участие в их поисках.

В результате сотрудники полиции нашли пропавших подростков в городе Шымкенте и вернули их родителям. Как оказалась, школьники продали свои сотовые телефоны и решили погулять по городу.









При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства