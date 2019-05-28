В Туркестанской области полицейские нашли двух пропавших несовершеннолетних

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"В дежурную часть Тюлькубасского РОП местная жительница обратилась с заявлением о том, что без вести пропал ее несовершеннолетний сын, который вместе с одноклассником ушёл в школу сдать книги и домой не вернулся. Данный факт зарегистрировали в Тюлькубасском РОП", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции области.
По данным полиции, накануне ученики 8-го класса около 09.00 вышли в школу, где показались учителям и откуда ушли через полчаса, а затем на трассе Алматы - Термез - Ташкент их видели очевидцы, останавливающими автомашину в сторону города Шымкента.
Полицейские сразу же приступили к оперативным мероприятиям в целях розыска пропавших несовершеннолетних и установления их местонахождения. Во все подразделения департамента полиции Туркестанской области и ДП города Шымкента стражи порядка направили ориентировки. Создали специальную группу из числа сотрудников полиции, которые провели комплекс розыскных мероприятий. Кроме того, оперативники оповестили живущих в городе родственников подростков, которые также приняли участие в их поисках.
В результате сотрудники полиции нашли пропавших подростков в городе Шымкенте и вернули их родителям. Как оказалась, школьники продали свои сотовые телефоны и решили погулять по городу.
Как сообщалось ранее, пропавших без вести подростков из Караганды нашли и вернули родителям.
Кроме того, в начале мая сообщалось о том, что в Петропавловске пропавших детей нашли связанными в багажнике автомобиля.
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