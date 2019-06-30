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Неустойчивая погода с дождями и ветром сохранится в субботу на большей части Казахстана

29.06.2019, 09:20 10018
Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода с дождями и ветром сохранится в субботу на большей части территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 

С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, усилением ветра, градом, шквалом, пыльной бурей, на севере местами туман", - сообщает "Казгидромет". 

 
По прогнозу, сегодня в Туркестанской области местами ожидается шквал, пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Кызылординской области местами усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, с пыльной бурей. В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра до15-20 метров в секунду. 
 
Кроме того, в Северо-Казахстанской области утром местами ожидается туман. В Павлодарской области местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Костанайской области днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Карагандинской области местами ожидаются туман, шквал и ветер до 15-20 метров в секунду, возможен град. 
 
В Восточно-Казахстанской области также местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем возможен град. 
 
Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Атырауской - пыльная буря, в Западно-Казахстанской возможен град. Днем в Актюбинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. Днем в Атырауской области ожидается сильная жара, местами очень сильная. 
 
Также в Алматинской, Кызылординской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, местами в Туркестанской, Мангистауской областях ожидается сильная жара. В Кызылординской, Туркестанской, на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, местами Костанайской, Карагандинской, Алматинской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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