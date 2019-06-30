Неустойчивая погода с дождями и ветром сохранится в субботу на большей части Казахстана

Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода с дождями и ветром сохранится в субботу на большей части территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, усилением ветра, градом, шквалом, пыльной бурей, на севере местами туман", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, сегодня в Туркестанской области местами ожидается шквал, пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Кызылординской области местами усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, с пыльной бурей. В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра до15-20 метров в секунду.

Кроме того, в Северо-Казахстанской области утром местами ожидается туман. В Павлодарской области местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Костанайской области днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Карагандинской области местами ожидаются туман, шквал и ветер до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Восточно-Казахстанской области также местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем возможен град.

Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Атырауской - пыльная буря, в Западно-Казахстанской возможен град. Днем в Актюбинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. Днем в Атырауской области ожидается сильная жара, местами очень сильная.

Также в Алматинской, Кызылординской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, местами в Туркестанской, Мангистауской областях ожидается сильная жара. В Кызылординской, Туркестанской, на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, местами Костанайской, Карагандинской, Алматинской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства