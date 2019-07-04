На станции Арысь полностью восстановили движение поездов

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Движение пассажирских поездов через станцию Арысь полностью восстановлено , сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки", передает Kazakhstan Today.

Возобновлена посадка и высадка пассажиров по станции Арысь и восстановлена работа билетных касс", - отмечается в сообщении компании.

Перевозчик выразил благодарность акиматам Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областей, городов Алматы и Шымкента, Комитету по чрезвычайным ситуациям МВД РК за оказанную помощь в процессе перевозки пассажиров. Компания поблагодарила меценатов и волонтеров, помогавших в организации транспортировки пассажиров со станции Арысь на ближайшие станции и в города.

В период чрезвычайной ситуации по станции Арысь с 24 по 27 июня 2019 года поездами и автобусами из Тараза, Шымкента и Туркестана было перевезено свыше 15 тыс. пассажиров. Для пассажиров, следующих в поездах с задержкой в пути следования (с курсированием вагонов-ресторанов) и на вокзалах совместно с местными исполнительными органами было организовано бесплатное питание и обеспечение питьевой водой.

За период с 24 по 28 июня всем пассажирам, обратившимся в билетные кассы, были возвращены денежные средства на сумму 50 млн тенге. Компания также оказала содействие в перевозке 200 детей из Арыси в Нур-Султан.

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