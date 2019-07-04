Аким Костаная опроверг слухи о закрытии казахской школы

Костанай. 3 июля. Kazakhstan Today - Фейком назвал аким Костаная Кайрат Ахметов информацию о закрытии казахской школы в Костанае, передает Kazakhstan Today.

"Мы отвечаем на вопрос о том, что якобы закрывается в Костанае единственная школа с госязыком обучения. Эта школа у нас не единственная. Она единственная начальная в центре города. Рядом с ней, в центре, еще две средние школы: имени Ы. Алтынсарина и имени С. Мауленова. Кто-то полностью все перепутал... Было предложение о переносе начальной казахской школы "24а" для улучшения материальной базы. Сегодня эта школа находится в стесненных условиях", - пояснил аким.

По его информации, сегодня 585 учащихся начальной казахской школы "24а", вместе с предшколой, занимаются в приспособленном здании бывшего детского сада, с проектной мощностью около 250 человек.





Приходится арендовать площади в соседней гимназии. Была идея разгрузить школу, переведя часть детей в планирующуюся к открытию школу на пересечении улиц Победы - Бородина. Власти намерены провести ее реконструкцию и открыть 1 сентября, как 7 по счету школу с казахским языком обучения на 960 мест, - пояснил К. Ахметов.

О закрытии речи не было, такой вопрос не стоял и стоять не будет. Поднимают вопрос на пустом месте", - заявил К. Ахметов.

Он отметил, что будет заниматься вопросом защиты своей деловой репутации в связи с появлением фейковой информации.

Стоит отметить, в Костанае сегодня работает 6 школ с государственным языком обучения с контингентом 3931 учащийся, еще действуют 10 школ со смешанным языком обучения.

В микрорайоне Аэропорт в этом году планируется открыть школу на 960 мест со смешанным языком обучения, начато строительство в микрорайоне Юбилейный на 1200 мест, в перспективе строительство школ в микрорайонах Береке и Кунай", - сказал аким.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства