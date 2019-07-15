На большей части территории Казахстана в воскресенье ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 14 июля 2019 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"На большую часть республики оказывает влияние антициклон, где ожидается погода без осадков. Лишь на юго-западе, северо-западе и востоке Казахстана будут проходить атмосферные фронты, в связи с чем местами пройдут дожди с грозами, усилением ветра, градом, шквалом", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами возможен град.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем возможен град.

В Мангистауской области ночью местами ожидается гроза, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Карагандинской, днем Кызылординской, Костанайской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, местами в Северо-Казахстанской областях ожидается сильная жара. В Кызылординской, Карагандинской областях ожидается очень сильная жара.

В Кызылординской, местами в Туркестанской, Алматинской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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