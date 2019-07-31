Директор Алматинского зоопарка подал в суд на защитников животных

Алматы. 30 июля. Kazakhstan Today - Алматинский зоопарк подает в суд на зоозащитников. Директор зоопарка Вячеслав Банщиков обвинил защитников животных в оскорблении и распространении клеветы, передает Kazakhstan Today.

По данным представителей зоопарка, с момента назначения нового руководителя люди, называющие себя зоозащитниками, оскорбляют Вячеслава Банщикова и порочат его репутацию, пишет inalmaty.kz

Они обвиняют руководство зоопарка в якобы имевшем место на его территории "расстреле котов из ружья". Данные сведения не соответствуют действительности и являются ложью и клеветой. Плюс к этому имеются неоднократные факты прямых оскорблений, которые псевдоактивисты наносили в адрес Вячеслава Банщикова на страницах социальных сетей Facebook и Instagram. Скриншоты оскорбительных записей также зафиксированы, - сообщили в пресс-службе зоопарка.

Банщиков просит суд признать сведения, публикуемые от имени зоозащитников в соцсетях, ложью и клеветой. А также обязать опровергнуть информацию, которая порочит репутацию зоопарка. Руководитель планирует взыскать компенсацию за ущерб деловой репутации учреждения.

Изложенные сведения умаляют мои честь и достоинство перед коллективом, друзьями, родственниками и в целом перед обществом и, кроме того, приводят к отрицательной оценке моей деятельности в обществе", - пишет Банщиков в исковом заявлении.

Что касается информации о якобы расстрелянном котенке, говорят в пресс-службе, на самом деле все обстояло иначе: на котенка напала бродячая кошка и задушила его.

Напомним, в Алматинском зоопарке за короткое время погибли два жирафа, две львицы, тигрица и лось . Для расследования причин гибели животных была создана комиссия, которая сделала вывод, что животные погибли не в результате злонамеренных действий специалистов зоопарка. В частности, львицы Гера и Ассоль пали от вирусного заболевания кошек - панлейкопении, а жирафа Грация погибла от двустороннего инфаркта почек. Лось Рокки пал после отравления гельминтами, которые не могли выйти из организма естественным путём. Кроме этого, все животные имели проблемы с иммунитетом.

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