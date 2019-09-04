Новый случай незаконной выдачи справки ЦОНом третьей стороне произошел в Алматы

Алматы. 3 сентября. Kazakhstan Today - Риэлторская компания незаконно получила в ЦОНе справку о правах на недвижимое имущество физического лица, сообщил юрист из Алматы Олег Чернов, передает Kazakhstan Today.

Заказчиками персональных данных стала риэлторская компания, которая подала в суд на мою клиентку о взыскании 1 млн тенге и приложила в качестве доказательств справку о зарегистрированных правах на недвижимое имущество. Стали выяснять, каким образом у них оказалась эта справка. По данным в базе Егов моя клиентка сама пришла в ЦОН и запросила эту справку, но вот только она никогда не была в этом ЦОНе и более того вообще находилась за пределами РК", - написал Чернов в Facebook (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Для того чтобы разобраться в ситуации, он и его клиентка отправились в ЦОН Бостандыкского района Алматы.

Вызвали сотрудницу, которая выдала эту справку. При разговоре она вела себя вызывающе, хамила, постоянно ухмылялась. Умудрилась даже обвинить Анну, что та, якобы, лично приходила к ней и заказывала эту справку. И день она этот помнит как вчера. Но, вот только справку она выдала на Наталью, а Анна вчера просто была со мной рядом. И тут у неё наступила перезагрузка... Вывод: проблема с защитой персональных данных не решена. Риэлторские компании без каких-либо препятствий "покупают" их в ЦОНах и используют в своих нелегальных целях", - заявил юрист.

Как сообщила в комментариях к посту сотрудница пресс-службы госкорпорации "Правительство для граждан" Эльмира Сейльханова, по этому делу департамент внутренней безопасности начал служебную проверку.

В ходе проверки установлено что, 28 декабря 2017 года в 18 часов 58 минут сотрудницей ЦОНа отдела номер 2 Бостандыкского района, находящегося на тот момент по адресу: город Алматы улица Бабаева, 33 (в настоящее время данный отдел закрыт) была выдана справка об отсутствии или наличии движимого имущества на имя вашего клиента. Кому и как была выдана справка сотрудница пояснить не может из-за большого количества прошедшего времени - почти 2 года. Со слов вашей клиентки, справка была получена без ее присутствия. В настоящее время материалы формируются и будут направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения по данному факту", - проинформировала Сейльханова.

Напомним, это уже не первый случай разглашения персональных данных в ЦОНах. В 2017 году алматинка Анна Димитриевич заявила о том, что ее личные данные (адресная справка и справка о наличии (отсутствии) недвижимого имущества) в Алмалинском ЦОНе были выданы постороннему человеку. После заявления в Госкорпорации "Правительство для граждан" провели проверку и по ее результатам уволили виновного сотрудника.

Позже Димитриевич, зайдя в личный кабинет на портале egov.kz, выяснила, что, помимо двух справок из ЦОНа, третье лицо запросило и получило расширенный кредитный отчет на ее имя. В "Правительстве для граждан" подтвердили выдачу документов третьим лицам.

После этого случая несколько сотрудников ЦОНа лишились работы: были уволены специалист и руководитель отдела ЦОНа Алмалинского района, ушел с работы директор департамента ЦОНа по Алматы. Даурен Абаев, являвшийся в то время министром информации и коммуникаций РК, также поручил объявить выговор заместителю председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан" Асемгуль Балташевой.

О завершении этого резонансного дела сообщила в соцсети сама пострадавшая Анна Дмитриевич. "1 год и 6 месяцев ограничения свободы за незаконную выдачу справок на мое имя без моего ведома. А также по нашему ходатайству суд вынес частное постановление о рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела прокуратурой в отношении троих свидетелей, которые запрашивали эти самые справки, которые были им выданы подсудимой. Это наша победа в защите персональных данных в нашей стране", - написала Анна.

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