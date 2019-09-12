Сбежавшего из реабилитационного центра подростка нашли в компьютерном клубе

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, 14-летнего мальчика сегодня сотрудники полиции обнаружили в ходе розыскных мероприятий в одном из компьютерных клубов города.
В ведомстве уточнили, что 9 сентября подросток покинул реабилитационный центр. В настоящий момент несовершеннолетний доставлен в отдел полиции, обстоятельства выясняются.
Напомним, 14-летний Давид Климовский 9 сентября покинул реабилитационный центр "Шанс", куда был помещен за бродяжничество.
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