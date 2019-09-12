Караганда. 11 сентября. Kazakhstan Today - Сбежавшего из реабилитационного центра подростка нашли в компьютерном клубе в Караганде, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, 14-летнего мальчика сегодня сотрудники полиции обнаружили в ходе розыскных мероприятий в одном из компьютерных клубов города.

В ведомстве уточнили, что 9 сентября подросток покинул реабилитационный центр. В настоящий момент несовершеннолетний доставлен в отдел полиции, обстоятельства выясняются.

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