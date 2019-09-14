Нур-Султан. 13 сентября. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской и Туркестанской областях, передает Kazakhstan Today.

Утром и днем 14 сентября в Кызылординской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, с переходом на северо-западный, днем местами до 15-20 метров в секунду", - говорится в штормовом предупреждении "Казгидромета".

Также, по сообщению синоптиков, 14 сентября в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер юго-западный, до 15-20 метров в секунду. В Туркестане 14 сентября ожидаются временами пыльная буря, ветер юго-западный, с порывами до 15-20 метров в секунду.

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