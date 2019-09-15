Главный специалист КГУ "Отдела культуры и развития языков акимата Тараза" осуждена за хищение более 20 млн тенге

Тараз. 14 сентября. Kazakhstan Today - Главный специалист КГУ "Отдела культуры и развития языков акимата города Тараза" осуждена за хищение в особо крупном размере, передает Kazakhstan Today.

"Антикоррупционной службой Жамбылской области ранее окончено досудебное расследование в отношении главного специалиста КГУ "Отдела культуры и развития языков акимата города Тараза" Абжановой К.А. по подозрению в хищении в особо крупном размере. Абжанова подозревалась в хищении бюджетных средств в сумме 21 млн тенге путем незаконного перечисления заработной платы на свой карточный счет", - сообщает Антикоррупционная служба.

По информации ведомства, 12 сентября приговором суда №2 города Тараза Абжанова признана виновной в совершении хищения в особо крупном размере и осуждена к 7 годам лишения свободы условно.

Осужденная пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

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