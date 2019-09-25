Пришла в себя одна из девочек, пострадавших в результате столкновения поезда с автобусом

Алматы. 24 сентября. Kazakhstan Today - Пятилетняя девочка, пострадавшая в аварии с поездом под Алматы, пришла в сознание, передает Kazakhstan Today





По информации телеканала КТК , ребенка отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и уже перевели в общую палату. Ее трехлетняя сестра по-прежнему в крайне тяжелом состоянии.





"Она еще на аппарате искусственной вентиляции легких, пока без сознания. Ребенок 4 с половиной года, то есть память, я думаю, восстановится. Она зовет папу и маму. Но мы ни о чем ее не расспрашиваем, ребенку нужна консультация, работа с психологом, будем проводить", - сообщил заместитель главврача Центра детской неотложной медицинской помощи города Алматы Динмухамед Рузуддинов.









Напомним, ЧП в Алматинской области произошло 15 сентября . На станции Шамалган поезд врезался в стоявший на путях пассажирский автобус и протащил его несколько метров. Водитель погиб. Он успел высадить большую часть пассажиров, но сам выйти из салона не смог.

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