Министр здравоохранения РК прокомментировал арест врачей в Алматы

Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал арест врачей в Алматы, передает Kazakhstan Today.

"По поручению президента взял вопрос под личный контроль. Уверен, что все должно быть в рамках закона. Прошу своих коллег сохранять спокойствие и продолжать выполнять нашу общую миссию", - написал министр в Twitter.

После ареста появилось открытое обращение к президенту супруги Каната Тезекбаева, а также врачей, вступившихся за коллег.

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