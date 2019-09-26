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Министр здравоохранения РК прокомментировал арест врачей в Алматы

25.09.2019, 18:56 42796
Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал арест врачей в Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
"По поручению президента взял вопрос под личный контроль. Уверен, что все должно быть в рамках закона. Прошу своих коллег сохранять спокойствие и продолжать выполнять нашу общую миссию", - написал министр в Twitter.
 
Напомним, главного врача городской больницы №4 Каната Тезекбаева и врача этой больницы Аскара Тунгушбаева арестовали на два месяца после смерти в Германии пациента - сына начальника департамента полиции Алматы. До перевода в Германию он был прооперирован в горбольнице №4 Алматы. 
 
После ареста появилось открытое обращение к президенту супруги Каната Тезекбаева, а также врачей, вступившихся за коллег. 
 
 
 

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