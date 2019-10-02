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Задержанных в Казахстане больше не будут брить наголо

01.10.2019, 12:37 9694
Задержанных в Казахстане больше не будут брить наголо
Фото: https://baigenews.kz
Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане не будут брить наголо задержанных подозреваемых до принятия судебного решения и помещения человека в колонию, заявил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает Kazakhstan Today.
 

Насчет бритья. Есть в следственных изоляторах действующий приказ, где в целях санэпидемиологических норм до 1,5 сантиметра постригаются, не сбриваются", - сказал глава МВД после заседания правительства РК, пишет Kazpravda.kz.

 
По его словам, в министерстве было проведено совещание по вопросу отмены данной нормы после инцидента с алматинскими врачами, которые были задержаны ранее на 2 месяца. Их выпустили из СИЗО под подписку о невыезде, но уже обритых наголо.
 

Сейчас мной принято решение об отмене данного приказа. До судебного решения, до помещения человека уже в колонию, куда его определят, эта мера не будет применяться", - пояснил Тургумбаев.

 
Как сообщалось ранее, в Казахстане по поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева в учреждениях уголовно-исполнительной системы осужденным увеличили максимальный вес передачи и время телефонных переговоров.
 

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