Задержанных в Казахстане больше не будут брить наголо

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Насчет бритья. Есть в следственных изоляторах действующий приказ, где в целях санэпидемиологических норм до 1,5 сантиметра постригаются, не сбриваются", - сказал глава МВД после заседания правительства РК, пишет Kazpravda.kz.
По его словам, в министерстве было проведено совещание по вопросу отмены данной нормы после инцидента с алматинскими врачами, которые были задержаны ранее на 2 месяца. Их выпустили из СИЗО под подписку о невыезде, но уже обритых наголо.
Сейчас мной принято решение об отмене данного приказа. До судебного решения, до помещения человека уже в колонию, куда его определят, эта мера не будет применяться", - пояснил Тургумбаев.
Как сообщалось ранее, в Казахстане по поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева в учреждениях уголовно-исполнительной системы осужденным увеличили максимальный вес передачи и время телефонных переговоров.
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