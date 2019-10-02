Министр внутренних дел РК прокомментировал арест врачей в Алматы

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев после заседания правительства прокомментировал журналистам арест врачей в Алматы, передает Kazakhstan Today.

"Ни Министерство внутренних дел, ни прокуратура, где работал сын Серика Кудебаева, следствие не проводили. Следствие проводил третий орган - Служба экономических расследований. Никакого давления ни со стороны министерства, ни со стороны прокуратуры не было", - заявил Тургумбаев.

По его словам, начальник полиции Алматы Серик Кудебаев не мог оказать давление на следствие. Он отметил, что Служба экономических расследований принимала решение об аресте и санкцию выдал суд.

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