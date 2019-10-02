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Министр внутренних дел РК прокомментировал арест врачей в Алматы

01.10.2019, 10:51 14122
Министр внутренних дел РК прокомментировал арест врачей в Алматы
Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев после заседания правительства прокомментировал журналистам арест врачей в Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
"Ни Министерство внутренних дел, ни прокуратура, где работал сын Серика Кудебаева, следствие не проводили. Следствие проводил третий орган - Служба экономических расследований. Никакого давления ни со стороны министерства, ни со стороны прокуратуры не было", - заявил Тургумбаев.
 
По его словам, начальник полиции Алматы Серик Кудебаев не мог оказать давление на следствие. Он отметил, что Служба экономических расследований принимала решение об аресте и санкцию выдал суд. 
 
Напомним, главного врача городской больницы №4 Каната Тезекбаева и врача этой больницы Аскара Тунгушбаева арестовали на два месяца после смерти в Германии пациента - сына начальника департамента полиции Алматы. До перевода в Германию он был прооперирован в горбольнице №4 Алматы. После ареста появилось открытое обращение к президенту супруги Каната Тезекбаева, а также врачей, вступившихся за коллег. Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разобраться с арестом врачей в Алматы после смерти пациента
 
 

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