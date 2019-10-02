Министр внутренних дел РК прокомментировал арест врачей в Алматы

"Ни Министерство внутренних дел, ни прокуратура, где работал сын Серика Кудебаева, следствие не проводили. Следствие проводил третий орган - Служба экономических расследований. Никакого давления ни со стороны министерства, ни со стороны прокуратуры не было", - заявил Тургумбаев.
По его словам, начальник полиции Алматы Серик Кудебаев не мог оказать давление на следствие. Он отметил, что Служба экономических расследований принимала решение об аресте и санкцию выдал суд.
Напомним, главного врача городской больницы №4 Каната Тезекбаева и врача этой больницы Аскара Тунгушбаева арестовали на два месяца после смерти в Германии пациента - сына начальника департамента полиции Алматы. До перевода в Германию он был прооперирован в горбольнице №4 Алматы. После ареста появилось открытое обращение к президенту супруги Каната Тезекбаева, а также врачей, вступившихся за коллег. Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разобраться с арестом врачей в Алматы после смерти пациента.
Вынесший решение об аресте главврача горбольницы №4 Алматы следственный судья Алматы Болатбек Загиев отстранен от работы.
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