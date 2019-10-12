Осадки и похолодание ожидаются в выходные в Казахстане

Алматы. 11 октября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 12-14 октября, передает Kazakhstan Today.

Синоптики отмечают, что частая смена атмосферных процессов характерна для осени.

В предстоящие выходные дни ожидается прохождение быстро сменяющих друг друга барических ложбин и гребней через территорию Казахстана. С барическими ложбинами и атмосферными фронтами ожидаются осадки: дождь, в северных областях временами переходящий в мокрый снег. А распространяющийся им в тыл высотный гребень вызовет прекращение осадков и очередное похолодание", - сообщили в ведомстве.

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