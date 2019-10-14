На большей части территории Казахстана в воскресенье ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 13 октября 2019 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием отрога антициклона, где преимущественно погода без осадков, лишь через западные, северо-западные и северные районы республики будут проходить атмосферные фронты, в связи с чем местами пройдут дожди с усилением ветра. Местами ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются туман, днем местами усиление ветер до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области местами ожидаются туман, ночью местами усиление ветер до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях, ночью в Алматинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

Утром и днем в Кызылординской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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