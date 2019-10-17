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Нур-Султан. 16 октября. Kazakhstan Today - Российская авиакомпания запускает новый рейс между Алматы и Екатеринбургом, передает Kazakhstan Today.

Уральские авиалинии" с 22 декабря запускают новый рейс между Екатеринбургом и Алматы. Рейсы будут выполняться два раза в неделю на воздушных судах типа A320. Из Екатеринбурга вылет по пятницам и воскресеньям в 22.00, из Алматы - по понедельникам и субботам в 07.15, время местное. Продолжительность полета - 3 часа", - сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации МИИР РК.

В ведомстве напомнили, что "Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний, которая по итогам 2018 года перевезла более 9 млн пассажиров.

Как сообщалось ранее, на сегодня Казахстан имеет авиасообщение с 26 иностранными государствами по 99 международным маршрутам (это 430 рейсов в неделю 26 иностранными и 3 казахстанскими авиакомпаниями). За 3 года казахстанскими и иностранными авиаперевозчиками открыто 19 новых маршрутов, в том числе в Токио, Варшаву, Будапешт, Хельсинки и другие. Наращивается частота полетов действующих маршрутов в Лондон, Москву, Пекин, Стамбул. Планируются к открытию казахстанскими перевозчиками рейсы в такие крупные города, как Шанхай (2020), Сингапур (2020), Нью-Йорк (2021), сообщили в МИИР РК.

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