В Минобороны прокомментировали ЧП на полигоне "Бекет-Ата", в результате которого военнослужащий лишился руки

Нур-Султан. 16 октября. Kazakhstan Today - В Минобороны РК прокомментировали ЧП на полигоне "Бекет-Ата", в результате которого военнослужащий лишился руки, передает Kazakhstan Today.

"По имеющимся у нас сведениям, 17 июля 2019 года согласно плану проведения занятий на учебном полигоне "Бекет-Ата" проводились специальные учения с личным составом. Связист рядовой срочной службы Кошелев был привлечен к учениям для демонстрации экипировки связистов на учебной точке номер 3. Никаких боевых заданий выполнять не должен был. При проведении подготовки к занятиям Кошелев самовольно без каких-либо команд, хотя каждый военнослужащий с первого дня знает, что без приказа никакие действия не предпринимаются, подошел к выложенным боеприпасам на другой учебной точке и самовольно взял гранату Ф1 (так называемую "лимонку"). Закрутив запал, выдернул предохранительную чеку. Тем самым привел механизм в действие. А услышав хлопок, засунул гранату под радиостанцию. Со слов сослуживцев, Кошелев был предупрежден, что о том, что граната является боевой", - сказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-майор Алдабергенов Адылбек.

Он отметил, что в результате взрыва Кошелев и еще один рядовой получили осколочные ранения. Находившиеся рядом другие военнослужащие не пострадали. Пострадавшим была оказана вся необходимая квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

По факту взрыва было автоматически заведено уголовное дело в Военном следственном управлении МВД. Кроме того, МВД ведутся следственные мероприятия. По запросу военно-следственного управления МВД воинской частью была проведена оценка нанесенного ущерба. Вопрос предъявления требований о возмещении ущерба не входит в компетенцию Министерства обороны, решение принимает суд. Также 23 июля было заведено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей со стороны ответственных командиров разного уровня. Дополнительно ведется проверка фактов нарушения устава внутренней службы вооруженных сил. Объективная оценка действий военнослужащих необходима для недопущения такого рода случаев в дальнейшем", - сообщил генерал-майор.

По информации телеканала " Астана ", Сергей Кошелев завил, что не знал, что держит в руках боевую гранату. Более того солдат уверяет, что никогда не подписывал уведомлений по инструктажу боевого снаряжения.

По его словам, в июле он с остальными солдатами был на учениях. Во время этих занятий коллега попросил о помощи. Сергей увидел на его столе гранату, он был уверен, что это муляж. Такие же снаряды им показывали в школе. Вынул чеку и положил на стол.

Я повернулся и взрыв. Поворачиваюсь. В глазах все потемнело, лицо вытираю, не вытирается, понять ничего не могу, левой рукой вытираю, смотрю кровь, поворачиваю, пальцев нет", - рассказал он.

2,5 месяца Сергей Кошелев находился на лечении. В госпитале ему сообщили, что теперь он один из главных подозреваемых в уголовном деле. Его обвиняют в нарушении мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.

Вот на этой точке там тоже мои сослуживцы ходили и им гранаты выдавали. Потом с ними тоже разговаривал, они тоже не знали, что это боевая, когда взрыв произошел, все думали, что это радиостанция взорвалась. Никто не ожидал, что это граната взорвалась и как она взялась тоже они были в шоке сами. Я не говорю, что святой, да моя вина есть, потому что я не должен был трогать ее", - сказал он.

Сразу после ЧП, по словам Сергея Кошелева, его планировали комиссовать. Но возбудили уголовное дело. Пока на время следствия мужчина остается военнообязанным.

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