Неустойчивый характер погоды ожидается в воскресенье в Казахстане

Алматы. 27 октября. Kazakhstan Today - В воскресенье на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки преимущественно в виде дождя, местами ожидается усиление ветра, туман, передает Kazakhstan Today.

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. В Павлодарской, Акмолинской областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду, сообщает "Казгидромет".

В Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской, Жамбылской, Атырауской областях местами ожидается туман, днем в Западно-Казахстанской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Карагандинской, Актюбинской областях днем местами ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду, в Карагандинской области утром местами ожидается туман. В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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