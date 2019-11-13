В Алматинском природном заповеднике с установят фотоловушки для борьбы с браконьерами

Алматы. 12 ноября. Kazakhstan Today - В Алматинском государственном природном заповеднике установят фотоловушки для пресечения деятельности браконьеров и сохранения исчезающих видов животных, передает Kazakhstan Today.

В Алматы проходит семинар-тренинг на тему "Противодействие браконьерству в Республике Казахстан". В нем принимают участие природоохранные прокуроры и полицейские, представители общественных объединений субъектов лесного и охотничьего хозяйства, других заинтересованных государственных органов, научные работники, сообщили в пресс-службе Академии правоохранительных органов.

Тренинги проводят международные эксперты из Австралии и Грузии, а также казахстанские специалисты и сотрудники правоохранительных органов. По итогам обсуждения на основе материалов уголовных дел будет отрабатываться алгоритм действий сотрудников территориальных инспекций при чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, в рамках тренинга 13 ноября планируется поездка в Алматинский природный государственный заповедник, где находится 57% разнообразия особо охраняемых видов животных, в том числе и снежный барс.

По итогам планируется запуск на территории Алматинского государственного природного заповедника пилотного проекта по установлению фотокамер-ловушек для пресечения деятельности браконьеров и сохранения численности редких и исчезающих видов животных", - проинформировали в пресс-службе.

Также, по сообщению Академии, во время поездки сводная команда из природоохранных прокуроров, природоохранной полиции, представителей Министерства экологии геологии и природных ресурсов, территориальных инспекций по охране особо охраняемых территорий, Ассоциации охотников и международных организаций на месте познакомится с работой егерей. Посмотрят действие фото-ловушек для сохранения численности снежных барсов и познакомятся с музеем под открытым небом.

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