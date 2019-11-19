В Алматы суд обязал активистов опубликовать опровержение постов о Nur Otan

Алматы. 18 ноября. Kazakhstan Today - В Жетысуском районном суде Алматы огласили решение по искам партии Nur Otan и её членов к гражданским активистам Альнуру Ильяшеву, Марату Турымбетову и Санавар Закировой, передаёт Kazakhstan Today.

На оглашении решения суда присутствовал лишь один из активистов - Альнур Ильяшев. Остальные ответчики финальное заседание проигнорировали. Судья удовлетворил оба иска. Первый, поданный от партии Nur Otan и второй от четырёх членов партии - Тамары Шакировой, Разии Бахибековой, Ержана Медеуова и Дидара Акулова, пишет Azattyq Ryhy

По иску партии судья обязал ответчиков в течение 10 дней опубликовать на своих страницах в социальных сетях опровержения информации о воспрепятствовании партией Nur Otan созданию политической организации "Наше право". На последнем судебном заседании Nur Otan отозвал требование о моральной компенсации.

По иску членов Nur Otan суд постановил выплатить каждому истцу по 1,5 млн тенге в качестве компенсации морального вреда. В сумме получается 6 млн тенге. Решением суда истцы остались довольны. Эти деньги они совместно решили направить на благотворительность, чтобы в преддверие декабрьских праздников помочь тем, кто в этом нуждается.

"Мы решили, что, сколько бы нам морального ущерба ни присудили, мы это всё направим на благотворительность, потому что у нас много нуждающихся семей, ветеранов, пенсионеров, многодетных, инвалидов, которые нуждаются в нашей помощи. Думаю, что перед новогодними праздниками мы многих обрадуем. А решением суда мы полностью удовлетворены. Думаю, теперь люди не будут голословно выдвигать обвинения", - заявила член партии Nur Otan Тамара Шакирова.

Такого же мнения придерживаются и другие партийцы. Первый заместитель председателя алматинского городского филиала партии Станислав Канкуров считает, что эти судебные разбирательства послужат уроком для некоторых активистов, а пользователи социальных сетей будут более избирательными в словах.

"Это первый прецедент такого судебного разбирательства. Конечно, я уверен, что люди будут больше обращать внимания на свои слова и больше будут стараться подтверждать их конкретными делами", - выразил мнение Канкуров.

В сентябре партия Nur Оtan, защищая деловую репутацию, подала в суд на активистов за распространение ложной информации. Поводом для подачи иска послужили публикации, где активисты утверждали, что Nur Оtan якобы чинил им препятствия в создании партии "Наше право". Эти обвинения, по данным Станислава Канкурова, активно распространялись в социальных сетях и тиражировались в СМИ.

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