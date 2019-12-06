В Костанайской области замдиректора госкорпорации "Правительство для граждан" подозревается в получении взятки

Костанай. 5 декабря. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении заместителя директора филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" указанной области по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает Kazakhstan Today.

"Она подозревается в получении от представителя юридического лица взятки в виде комплекта зимних шин стоимостью 180 тыс. тенге для автомашины марки "Range Rover", за способствование в ускоренном получении государственной услуги", - сообщили в Антикоррупционной службе.

Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемой, с определением степени ее виновности, будет вынесено судом.

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