В столице и четырех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 7 декабря. Kazakhstan Today - В столице и четырех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", 8 декабря в Северо-Казахстанской области ожидается местами туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске ночью 8 декабря ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.

8 декабря в Кызылординской области местами сохраняется туман. Днем ожидается северо-восточный, восточный ветер, местами 15-20 метров в секунду.

8 декабря в Акмолинской области местами ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 8 декабря ожидается на дорогах гололедица. Ночью и утром ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане 8 декабря сохраняются метель, гололед, ветер юго-западный, ночью и утром порывы 15-20 метров в секунду.

8 декабря в Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

Кроме этого, из-за непогоды ограничено движение на некоторых автодорогах.

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Екатеринбург - Алматы (1353-й - 1425-й километры, участок от границы Акмолинской области до Темиртау), а также на трассе Екатеринбург - Алматы (1275-й - 1291-й километры, участок от Нур-Султана до поселка Жибек-Жолы)", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Кроме этого, сегодня, с 15.30, в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, гололед) введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на автодороге Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ (15-й - 102-й километры, участок от поселка Глубокое до села Шемонаиха).

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