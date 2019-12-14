В Казахстане в выходные дни ожидается кратковременное похолодание, а затем повышение температуры и осадки

Нур-Султан. 13 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане в выходные дни ожидается кратковременное похолодание, которое сменится повышением температуры воздуха и осадками, передает Kazakhstan Today.

Арктический холодный фронт, вызвавший понижение температуры и снегопады в северных областях республики, продолжит перемещаться через южные, центральные и восточные области на Алтай. Вслед ему распространяется антициклон, с которым ожидается понижение и на остальной территории Казахстана", - говорится в прогнозе погоды "Казгидромета" на 14-17 декабря.

По информации синоптиков, антициклон надолго не задержится. Уже в понедельник, 16 декабря, с Европейской части России на западные области республики начнёт перемещаться очередной атмосферный фронт, который принесёт с собой осадки и повышение температуры воздуха.

Туман и гололёд, наблюдавшиеся в большинстве областей республики, будут сохраняться и в этот прогнозируемый период, отметили в "Казгидромете".

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