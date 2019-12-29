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Открыт счет для сбора средств семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе под Алматы

28.12.2019, 19:12 8344
Алматы. 28 декабря. Kazakhstan Today - Открыт счет в помощь семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе под Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает акимат Алматы, в связи с многочисленными обращениями об оказании помощи семьям погибших и пострадавшим в результате крушения пассажирского самолета 27 декабря 2019 года, общественный фонд "Жана Алатау" объявляет о сборе средств в городе Алматы. 
 
Средства, поступившие в фонд, будут направлены семьям погибших и пострадавшим, проживающим в Алматы.
 
Прозрачность расходования средств будет обеспечена.
 
Реквизиты для зачисления средств:
 
Наименование фонда: Общественный Фонд "Жана Алатау"
 
БИН фонда: 080740011034
 
Счет фонда: KZ826010131000165601
 
БИК Банка: HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"
 
КБЕ 18 КНП 119
 
Фонд учрежден с целью содействия гражданам при чрезвычайных ситуациях и происшествиях и осуществления деятельности, направленной на достижение социальных потребностей граждан.
 
Фонд имеет опыт работы в организации сбора средств для ликвидации последствий ЧС в Алматы, в частности, урагана 2011 года, пожара 2012 года в урочище Медео, селя в Наурызбайском районе в 2015 году, а также ЧП в Арыси в 2019 году.

Как сообщалось ранее, в потерпевшем крушение самолете находилось четверо детей из одной семьи. В катастрофе погиб их отец - единственный кормилец.
 

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