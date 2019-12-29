Открыт счет для сбора средств семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе под Алматы

Алматы. 28 декабря. Kazakhstan Today - Открыт счет в помощь семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе под Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает акимат Алматы , в связи с многочисленными обращениями об оказании помощи семьям погибших и пострадавшим в результате крушения пассажирского самолета 27 декабря 2019 года, общественный фонд "Жана Алатау" объявляет о сборе средств в городе Алматы.

Средства, поступившие в фонд, будут направлены семьям погибших и пострадавшим, проживающим в Алматы.

Прозрачность расходования средств будет обеспечена.

Реквизиты для зачисления средств:

Наименование фонда: Общественный Фонд "Жана Алатау"

БИН фонда: 080740011034

Счет фонда: KZ826010131000165601

БИК Банка: HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"

КБЕ 18 КНП 119

Фонд учрежден с целью содействия гражданам при чрезвычайных ситуациях и происшествиях и осуществления деятельности, направленной на достижение социальных потребностей граждан.

Фонд имеет опыт работы в организации сбора средств для ликвидации последствий ЧС в Алматы, в частности, урагана 2011 года, пожара 2012 года в урочище Медео, селя в Наурызбайском районе в 2015 году, а также ЧП в Арыси в 2019 году.





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